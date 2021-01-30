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Гузеева поделилась с поклонниками своим блюдом для похудения
Фото: Youtube.com / Идеальный ремонт

Гузеева поделилась с поклонниками своим блюдом для похудения

Никита Абрамов

Звезды

Телеведущая и сваха Лариса Гузеева поделилась со своими поклонниками блюдом для похудения. Она уточнила, что не будет брать на себя ответственность и советовать, как и на чем лучше сбросить вес, однако она может рассказать о том, чем питается сама.

— Говорю и показываю очевидное и то, что подходит лично мне, а вы уже смотрите сами. Сегодня у меня запеченная рыба, травяные чаи и кофе, — написала Гузеева на своей странице в Instagram.

Подписчики свахи поддержали тему диет и похудения.

«А я не могу без мяса. Мне обязательно нужно хоть кусочек вареного мяса»; «Интересно, это одна рыба на целый день растянута?»; «Вы такая умница, что начали худеть, хоть вы и так красавица», — поделились поклонники мнением в комментариях.

Читайте также: «Ухожу в голод»: Лариса Гузеева решила сбросить вес

диетапохудениеЛариса Гузеева
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