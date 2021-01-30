Карта «Тройка» заработает в Ленинградской области
Правительство Ленобласти и Москвы договорились о введении в регионе карты «Тройка». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Уточняется, что проект реализуют уже в этом году.
— Теперь жители Ленинградской области получат весь функционал столичной билетной системы, которая была признана лучшей в мире. При этом, все тарифы на проезд регион устанавливает сам, — цитирует руководителя столичного департамента транспорта Маскима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Он уточнил, что осенью 2020 года был запущен проект СберТройка
Ранее сообщалось, что карта «Тройка» заработает в Нижегородском регионе.
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