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Карта «Тройка» заработает в Ленинградской области
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Карта «Тройка» заработает в Ленинградской области

Анастасия Колоскова

Транспорт

Правительство Ленобласти и Москвы договорились о введении в регионе карты «Тройка». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что проект реализуют уже в этом году.

— Теперь жители Ленинградской области получат весь функционал столичной билетной системы, которая была признана лучшей в мире. При этом, все тарифы на проезд регион устанавливает сам, — цитирует руководителя столичного департамента транспорта Маскима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Он уточнил, что осенью 2020 года был запущен проект СберТройка

Ранее сообщалось, что карта «Тройка» заработает в Нижегородском регионе.

Читайте также: Картой «Тройка» можно будет оплатить проезд на подмосковных маршрутах с 1 февраля

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