Жители столицы задали чат-боту метрополитена более 85 тысяч вопросов
Более 85 тысяч вопросов задали москвичи чат-боту столичного метро Александре. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.
Уточняется, что чаще всего горожан интересовала стоимость поездок, вопрос переноса баланса «Тройки» в приложении «Метро Москвы» и другие насущные вещи.
Однако 20 процентов обратившихся к Александре выразили желание вести с ботом интеллектуальные беседы или попросили рассказать анекдот, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
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