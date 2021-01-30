Жители столицы задали чат-боту метрополитена более 85 тысяч вопросов

Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Более 85 тысяч вопросов задали москвичи чат-боту столичного метро Александре. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что чаще всего горожан интересовала стоимость поездок, вопрос переноса баланса «Тройки» в приложении «Метро Москвы» и другие насущные вещи.

Однако 20 процентов обратившихся к Александре выразили желание вести с ботом интеллектуальные беседы или попросили рассказать анекдот, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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