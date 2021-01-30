СМИ сообщили об избиении певицы Степанковской в ночном клубе Москвы
Бывшая участница поп-группы «Мобильные блондинки» Светлана Степанковская получила многочисленные травмы в результате конфликта между посетителями в одном из ночных клубов.
Сообщается, что 35-летняя артистка отдыхала в заведении на Рочдельской улице в компании подруг. В этом же заведении находился солист группы Hammali & Navai Наваи Бакиров вместе с девушкой. В какой-то момент между спутницами Степанковской и женщиной произошел конфликт, переросший в драку.
Охранники выставили дерущихся девушек на улицу, но это не охладило их пыл. Остановить рукоприкладство попыталась Степанковская, за что и поплатилась тяжелыми травмами. Оппонентка ее подруг нанесла певице ряд ударов, после чего скрылась.
Прибывшие по вызову медики диагностировали у Светланы ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, множественные ссадины лица. От госпитализации певица отказалась.
Написала ли Степанковская заявление в полицию на обидчицу в полицию, неизвестно, сообщает Пятый канал.
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