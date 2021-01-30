Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
С актером Андреем Болсуновым простились в Москве
Фото: Facebook / Андрей Болсунов

С актером Андреем Болсуновым простились в Москве

Анастасия Колоскова

Звезды

В Москве в субботу, 30 января, простились с актером Андреем Болсуновым, скончавшимся в среду на 53-м году жизни.

Актера похоронили на Николо-Хованском центральном кладбище.

Болсунов много лет своей жизни отдал театру. Последние годы играл в театре «Гоголь-центр».

Его коллега и подруга Юлия Гоманюк накануне посвятила ушедшему актеру публикацию в соцсетях.

— Андрей, дорогой. Ты часть нас. Я люблю тебя. Бесконечно. Спасибо за все. Ты самый лучший, бро. Я буду в этом мире с тобой всегда, — цитирует ее слова «СтарХит».

Также Болсунов работал на телевидении. Больше всего он запомнился зрителям ролью во втором сезоне сериала «Склифосовский».

Ранее по теме: Умер актер сериала «Склифосовский» Андрей Болсунов

похороныактерпрощание с актером
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте