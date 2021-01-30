С актером Андреем Болсуновым простились в Москве

Фото: Facebook / Андрей Болсунов

В Москве в субботу, 30 января, простились с актером Андреем Болсуновым, скончавшимся в среду на 53-м году жизни.

Актера похоронили на Николо-Хованском центральном кладбище.

Болсунов много лет своей жизни отдал театру. Последние годы играл в театре «Гоголь-центр».

Его коллега и подруга Юлия Гоманюк накануне посвятила ушедшему актеру публикацию в соцсетях.

— Андрей, дорогой. Ты часть нас. Я люблю тебя. Бесконечно. Спасибо за все. Ты самый лучший, бро. Я буду в этом мире с тобой всегда, — цитирует ее слова «СтарХит».

Также Болсунов работал на телевидении. Больше всего он запомнился зрителям ролью во втором сезоне сериала «Склифосовский».

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