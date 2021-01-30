Стали известны подробности жизни звезды «Три плюс два» Натальи Фатеевой

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86-летняя актриса Наталья Фатеева проживает одна в пятикомнатной квартире в Москве. Недавно ей начала помогать домработница по имени Анна. Женщина рассказала подробности жизни звезды советского кинематографа в передаче «Ты не поверишь» телеканала НТВ.

— Я теперь проживаю здесь. Устроилась по знакомству. Наталья Николаевна долго была одна, намучилась, — рассказала помощница актрисы.

По ее словам, Фатеева передвигается только при помощи костылей, изредка выходя из квартиры в магазин или на прогулку. Актриса всегда радуется проявлению внимания от поклонников, однако не стремится к общению со СМИ.

Фото: Скриншот видео передачи «Ты не поверишь» телеканала НТВ

Как утверждает сын звезды кинофильма «Три плюс два», его мать отказывается от встреч с ним и его сестрой.

— Я и моя сестра не отдалялись от Натальи Николаевны, она сама от нас отдалилась. Такой она человек, — цитирует наследника Фатеевой «СтарХит».

Он заметил, что у актрисы нет друзей и ей «удобно, когда нет никого вокруг».

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