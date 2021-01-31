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Главнокомандующий армии Украины подал в суд на минобороны страны
Фото: pixabay.com

Главнокомандующий армии Украины подал в суд на минобороны страны

Анастасия Волоснова

В мире

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, начальник генштаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий ВВС Сергей Дроздов подали в суд на министерство обороны страны. Об этом сообщает издание «Українськi Новини».

Военачальники обратились с требованием об отмене дисциплинарных взысканий из-за предположительных результатов проверки крушения самолета Ан-26. Из-за инцидента 27 ноября Дроздову и Корнийчуку был предъявлен строгий выговор главой Минобороны Украины Андреем Тараном. Хомчак получил дисциплинарное взыскание.

Напомним, крушение военно-транспортного самолета Ан-26 произошло 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области. На борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, для которых проводился учебный полет.

Причиной катастрофы, по предварительной информации, считается неисправность техники. Кроме того, следствие рассматривает версии о ненадлежащем техническом обслуживании самолета и ненадлежащем выполнении служебных обязанностей. По официальным данным, во время крушения погибли 26 человек.

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