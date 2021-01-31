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Роспотребнадзор прокомментировал арест двух сотрудников за взятку
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор прокомментировал арест двух сотрудников за взятку

Юлия Курганова

Происшествия

В Роспотребнадзоре в субботу, 30 января, дали комментарий по поводу ареста двух сотрудников за взятку.

В ведомстве сообщили, что арест специалистов является результатом совместной работы московского управления Роспотребнадзора и правоохранительных органов по профилактике нарушений коррупционной направленности.

— Работа в указанном направлении будет продолжена, — сказали в Роспотребнадзоре, сообщает РИА Новости.

Ранее столичный Савеловский суд заключил под стражу заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу столицы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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