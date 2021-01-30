Двух сотрудников Роспотребнадзора арестовали в столице по делу о крупной взятке

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Савеловский суд Москвы заключил под стражу заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу столицы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Глава испытательного лабораторного центра «Экология» Александр Малютин, обвиняемый в даче взятки, также арестован.

Уточняется, что все трое пробудут под стражей до 29 марта 2021 года, сообщает ТАСС.

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