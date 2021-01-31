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Врач рекомендовал москвичам не переходить на весеннюю одежду из-за потепления
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Врач рекомендовал москвичам не переходить на весеннюю одежду из-за потепления

Анастасия Волоснова

Город

Москвичам не стоит переходить на весеннюю одежду, так как это может негативно отразиться на иммунитете. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

Этой зимой в столице наблюдаются резкие перепады температур, которые продолжатся в феврале. После оттепели в Москве начнется постепенное похолодание. Как уточнил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, днем температура может достигать минус 6 градусов, а ночью — минус 12 градусов.

— Важно не расслабляться и не доставать в срочном порядке весеннюю одежду, не складывать в шкаф головные уборы. Такое потепление зимой коварно резким возвращением от тепла к минусу, что само по себе является стрессом для организма, — пояснил Андрей Тяжельников.

По его словам, переохлаждение может вызвать стресс и понизить иммунитет, что делает организм более уязвимым. Тяжельников отметил, что из-за перепадов температур стоит одеваться многослойно. Такой подход позволит снять часть одежды в тепле и надеть ее обратно при похолодании, объяснил врач.

Тяжельников добавил, что на улице нужно носить теплую обувь, а в офис приносить сменную для того, чтобы ноги не становились влажными.

— Несмотря на то, что термометр показывает ноль градусов, такое потепление относительно. Воздух немного прогревается, но от промерзшей земли идет холод. Поэтому не стоит отказываться от шапки и от утепления ног, — рассказал специалист.

Во время потепления в столице ожидаются туманы и осадки, которые также могут спровоцировать переохлаждение, передает РИА Новости.

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