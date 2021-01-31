До 10 процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве 31 января

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве выпадет до десяти процентов месячной нормы осадков в воскресенье, 31 января. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на улицах столицы выпадет до пяти миллиметров осадков, что составляет десять процентов от месячной нормы. Ожидается повышение сугробов до 30 сантиметров, сообщил Тишковец.

По предварительным данным, всего за январь в столице выпало 160 процентов месячной нормы осадков. Среднемесячная температура воздуха превысила многолетнюю норму на 0,6 градуса, добавил эксперт.

— Предварительно у нас в Москве выпало 63 миллиметра. Это на 30 января, а с учетом ожидаемых пяти миллиметров сегодня, то это будет плюс-минус 68 миллиметров при месячной норме 42, итого 160 процентов месячной нормы, — уточнил синоптик.

Ранее специалист отмечал, что 31 января температура в Москве опустится до минус четырех градусов, сообщает РИА Новости.

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