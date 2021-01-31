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Столичные библиотеки пригласили горожан на виртуальные экскурсии по странам мира
Фото: pexels.com / Ivan Samkov

Столичные библиотеки пригласили горожан на виртуальные экскурсии по странам мира

Анастасия Волоснова

Город

Библиотеки столичного департамента культуры проведут онлайн-марафон о путешествиях. Участникам викторины расскажут интересные факты о водопадах Чили и Перу, карнавале в Венеции, доме-слоне в Подмосковье и других туристических точках. Об этом сообщили в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры.

Виртуальные экскурсии будут проходить в период с 1 по 27 февраля на интернет-площадках московских читален. Среди 33 туров часть викторин пройдет в формате прямых трансляций, часть — в записи.

— Зрителей ждут экскурсии по Москве, старинным городам на Волге, а также по Карелии и Крыму. Во время экскурсий гиды будут показывать фото и видеоматериалы, — рассказали в пресс-службе.

Во время марафона участники смогут совершить виртуальное путешествие по достопримечательностям России и мира. В частности, библиотека имени А. С. Пушкина 5 февраля в 16:00 проведет тур, посвященный памятнику Александру Пушкину работы скульптора Александра Опекушина.

Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара 10 февраля в 16:00 откроет онлайн-программу «Необычные дома Москвы». Участники экскурсии узнают, где в столице можно увидеть дом-слон, дом-яйцо и другие интересные конструкции.

В Instagram-аккаунте библиотек севера Москвы 12 февраля в 18:00 пройдет онлайн-встреча «Свои в городе: Карелия». Позднее, 19 февраля в 16:00 на этой же площадке пройдет виртуальная программа «Свои в городе: Крым».

Об истории города Калязин расскажут 17 февраля в 19:00 в Instagram-аккаунте библиотеки № 214 имени Ю. А. Гагарина. О небольшом городе на Волге, Пучеже, проведут лекцию в библиотеке № 73.

Библиотека искусств имени А. П. Боголюбова 12 февраля в 12:00 приглашает всех желающих на виртуальную экскурсию, посвященную ежегодному карнавалу в Венеции. Про водопады Латинской Америки расскажет библиотека № 62 имени Пабло Неруды 13 февраля в 14:00.

Виртуальный тур по Испании проведет 17 февраля в 13:00 библиотека № 61. Участников познакомят с культурой и архитектурой страны.

Полное расписание можно посмотреть на портале «Онлайн.Библиогород», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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