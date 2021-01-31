Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Департамент регбезопасности Москвы: Около 300 человек пришли на несогласованную акцию в столице
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Департамент регбезопасности Москвы: Около 300 человек пришли на несогласованную акцию в столице

Никита Абрамов

Общество
Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь Карта всех событий

Около 300 человек пришли на несанкционированную акцию в Москве. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

— На несогласованной акции в Москве насчитывается около 300 человек, — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе уточнили, что 200 из пришедших находятся на Сухаревской площади, а 100 — около станции метро «Красные ворота».

Читайте также: Социальные сети в России оштрафуют за вовлечение подростков в незаконные акции

мероприятияМоскваакции
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте