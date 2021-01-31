Департамент регбезопасности Москвы: Около 300 человек пришли на несогласованную акцию в столице
Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь Карта всех событий
Около 300 человек пришли на несанкционированную акцию в Москве. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
— На несогласованной акции в Москве насчитывается около 300 человек, — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».
В пресс-службе уточнили, что 200 из пришедших находятся на Сухаревской площади, а 100 — около станции метро «Красные ворота».
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