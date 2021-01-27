Социальные сети в России оштрафуют за вовлечение подростков в незаконные акции

Фото: pixabay.com

В России будут оштрафованы социальные сети за несоблюдение требования о пресечении призывов несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора в среду, 27 января.

— За неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эти соцсети проигнорировали требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора. Интернет-платформы не удалили в общей сложности 170 призывов к участию в акциях. Им может грозить штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

В случае повторного нарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки, добавили в пресс-службе.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

Читайте также: Еще два участника несогласованной акции задержаны в Москве