Еще два участника несогласованной акции задержаны в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Страстной бульвар Карта всех событий

В столице полиция задержала еще двоих участников несанкционированной акции. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве в среду, 27 января.

По данным следователей, 23 января на Страстном бульваре участник незаконной акции нанес несколько ударов по голове и туловищу сотруднику Росгвардии. В ходе допроса мужчина полностью признал вину.

Помимо этого, задержан 18-летний молодой человек, который, предположительно, причастен к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре.

Вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым будет решен в ближайшее время, добавили в ведомстве.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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