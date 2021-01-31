«Простите своих родителей»: Асмус опубликовала трогательный снимок с мамой

Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус растрогала поклонников архивной фотографией со своей мамой. На снимке артистка еще совсем маленькая и держит свою родительницу за руку.

— Простите своих родителей, — загадочно подписала Асмус снимок в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики звезды по-разному отреагировали на пост.

«Никаких обид нет на родителей, только благодарность»; «А зачем прощать? Может, проще не обижаться? Благодаря им ты то, что сегодня есть!»; «А я давно простила, только легче не становится», — написали поклонники в комментариях под фотографией.

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