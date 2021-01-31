Жителей столицы предупредили о задержке некоторых маршрутов автобусов
Ряд маршрутов наземного общественного транспорта в Москве ходит с задержками. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил столичный департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение маршрутов наземного транспорта, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
С задержками в графике ходят маршруты следующего общественного наземного транспорта: автобусы № 40, 122, Т41; электробус Т14; трамваи № 7, 13, 37, 50.
Дептранс призвал горожан соблюдать порядок и не мешать движению транспортных средств.
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