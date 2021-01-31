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Жителей столицы предупредили о задержке некоторых маршрутов автобусов
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Жителей столицы предупредили о задержке некоторых маршрутов автобусов

Никита Абрамов

Транспорт

Ряд маршрутов наземного общественного транспорта в Москве ходит с задержками. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил столичный департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение маршрутов наземного транспорта, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

С задержками в графике ходят маршруты следующего общественного наземного транспорта: автобусы № 40, 122, Т41; электробус Т14; трамваи № 7, 13, 37, 50.

Дептранс призвал горожан соблюдать порядок и не мешать движению транспортных средств.

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