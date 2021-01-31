Дептранс: Станция столичного метро «Красносельская» работает в штатном режиме
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Станция московского метро «Красносельская» Сокольнической линии работает в штатном режиме. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Полиция сняла ограничения на работу станции «Красносельская», — говорится в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».
Уточняется, что вход и выход на станцию разрешены.
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