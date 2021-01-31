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Дептранс: Станция «Трубная» работает в штатном режиме
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Дептранс: Станция «Трубная» работает в штатном режиме

Никита Абрамов

Транспорт
Россия, Москва, метро Трубная Карта всех событий

Станция «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена работает в штатном режиме выходного дня. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Станция «Трубная» работает в штатном режиме. Интервалы движения поездов соответствуют нормальному значению для выходного дня, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также в пресс-службе Московского метрополитена добавили, что по требованию полиции закрыты вход и выход на станциях «Сухаревская» Калужско-Рижской линии и «Красные ворота» Сокольнической линии.

Читайте также: Москвичам напомнили об изменениях в режиме работы метро 31 января

МетроДепартамент транспорта Москвыстанция «Трубная»
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