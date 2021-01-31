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В Кремле сообщили, что Россия категорически не согласна с позицией США по Украине
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В Кремле сообщили, что Россия категорически не согласна с позицией США по Украине

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Москва не согласна с позицией Вашингтона по ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин будет четко и неустанно объяснять точку зрения страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Так, представитель Кремля ответил на вопрос о том, звучала ли в телефонном разговоре между президентами России и США формулировка «о российской агрессии в отношении Украины».

— Ну да, это позиция США, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, которые на повестке дня наших отношений, — объяснил пресс-секретарь.

Напомним, телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом состоялся 26 января. Обсуждая международные вопросы, главы государств затронули вопрос продления Договора о сокращении наступательного стратегического вооружения. Кроме того, лидеры обсудили борьбу с COVID-19 и другие темы.

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