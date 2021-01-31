Бизнесмена из списка Forbes избили в одном из столичных ресторанов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 52 Карта всех событий

Сотрудники столичной полиции начали проверку после появления информации об избиении основателя и генерального директора компании Oncoboх Андрея Гаражи. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах рассказали, что неизвестный избил бизнесмена в ресторане, который находится по адресу улица Большая Якиманка, дом 52. Пострадавший с ушибами и ссадинами лица обращался в ГКБ № 36 имени Ф. И. Иноземцева, после оказания медпомощи его отпустили.

Андрей Гаража в 2020 году вошел в список перспективных жителей России в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes в категории «Наука и технологии».

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