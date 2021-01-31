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Дептранс рассказал, как обезопасят движение на дорогах Москвы в 2021 году
Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»

Дептранс рассказал, как обезопасят движение на дорогах Москвы в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, МКАД Карта всех событий

Самыми аварийными магистралями в Москве в 2020 году стали МКАД, ТТК и Калужское шоссе. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что основной причиной ДТП является превышение скорости. Для того чтобы обезопасить движение в городе, власти Москвы разработали программу мероприятий, осуществлять которую начнут уже в 2021 году.

Так, планируется полностью покрыть территорию МКАД камерами видеонаблюдения. Это нужно для того, чтобы более оперативно реагировать на любые внештатные ситуации на дорогах. Кроме того, будет усилен контроль за проведением ремонтных работ. Также на МКАД появятся дополнительное освещение, новые системы навигации и аварийные карманы.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, ежедневно в столице происходят ДТП, на дорогах кто-то погибает. Он призвал водителей осознанно подходить к управлению автомобилями.

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