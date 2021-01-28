В Москве за четыре года построят десять новых мостов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

В столице одновременно строят семь мостовых сооружений. А всего в ближайшие четыре года их построят десять. Об этом заявил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Строится мост через реку Сходню в рамках реконструкции Волоколамского шоссе. Еще четыре моста возводятся в рамках строительства участка Северо-Восточной хорды — от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе, — рассказал Рафик Загрутдинов. — Также возводится мост через реку Битцу в рамках строительства участка Юго-Восточной хорды — от МКАД до автодорожной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, и мост через Москву-реку в рамках строительства участка Юго-Восточной хорды — от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской.

По словам руководителя департамента строительства, еще три сооружения сейчас проектируются. Это мост через затон Новинки на территории ЗИЛ, мост через реку Яузу в рамках реконструкции улицы Вильгема Пика и мост через реку Яузу в рамках реконструкции улицы Краснобогатырской.

Каждое сооружение по-своему очень важно. Так, например, в IV квартале этого года планируется открыть мост через реку Сходню — в рамках реконструкции Волоколамского шоссе — от МКАД до реки Сходни.

— Открытие движения по мосту позволит увеличить пропускную способность Волоколамского шоссе, обеспечить подъезд к стадиону "Спартак" и активно развивающейся территории Тушинского аэродрома, — пояснил Рафик Загрутдинов. — Также улучшится транспортное обслуживание районов Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, Войковского, Сокол, Аэропорт, Коптево и Тимирязевского, а также города Красногорска Московской области.

По словам главы департамента, мост через затон Новинки, открытие которого может состояться в 2023 году, позволит завершить формирование альтернативного Третьему транспортному кольцу участка улично-дорожной сети от Симоновской набережной до района Южнопортового, а также снизит транспортную нагрузку на ТТК, Варшавское шоссе и проспект Андропова. Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин уверен:

— Новые мосты Москве очень нужны, они способны повысить связанность городских районов и магистралей между собой. В Европе при строительстве городов существовало золотое правило: с каждого строящегося моста должны быть видны соседние — справа и слева. В Москве еще в советское время это правило нарушили, теперь ситуацию нужно исправлять.