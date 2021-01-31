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Обвиняемый в неуплате налогов бывший бизнесмен экстрадирован из Испании в Москву
Фото: pixabay.com

Обвиняемый в неуплате налогов бывший бизнесмен экстрадирован из Испании в Москву

Юлия Ямпольская

Происшествия

Экс-бизнесмен Андрей Кушуль, которого обвиняют в неуплате налогов в размере более 2,8 миллиарда рублей, экстрадирован из Испании в РФ. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Уточняется, что с 2011 по 2016 год он возглавлял одну из компаний Санкт-Петербурга, осуществлявшую импорт техники зарубежного производства в страну. По предварительным данным, Кушуль вместе с соучастниками организовал изготовление фиктивных бухгалтерских отчетов и внесение недостоверных данных в финансовые документы возглавляемой им коммерческой организации. Это помогло ему уклониться от уплаты налогов на сумму более чем 2,8 миллиарда рублей. Обвиняемый покинул РФ и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В августе 2019 года его задержали в Испании.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 33, пункта «б» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере»).

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