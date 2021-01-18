СК предложил ужесточить уголовную ответственность физлиц за неуплату налогов

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В Следственном комитете (СК) РФ поддерживают ужесточение уголовной ответственности для физических лиц. Об этом сообщила заместитель председателя СК, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

Она отметила, что по закону срок давности привлечения юридических лиц к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов на крупную сумму составляет десять лет, а у индивидуальных предпринимателей — два года. Леоненко подчеркнула, что даже при сумме ущерба более 45 миллионов рублей последние могут избежать наказания таким образом.

— Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов, — сказала она в интервью изданию «Известия».

В СК предложили разрешить Федеральной налоговой службе направлять материалы следователю не через два месяца, в течение которых должник обязан возместить ущерб, а сразу же, так как за это время может быть уничтожена необходимые документы и выведено имущество.

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