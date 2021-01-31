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Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снегопада
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

Юлия Ямпольская

Общество

Дорожные службы Московской области перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Уточняется, что ночью и днем специалисты очистили и обработали порядка 18 тысяч километров. На дорожной сети работают свыше 1,5 тысячи дорожных рабочих и около 1,6 тысячи единиц специализированной техники.

Кроме того, в приоритетном порядке дороги обрабатывают противогололедными материалами, а очистка ведется на высокоинтенсивных участках и маршрутах общественного транспорта, передает агентство городских новостей «Москва».

Автомобилистов Подмосковья призвали быть внимательнее за рулем. Им необходимо избегать резких маневров, держать дистанцию, а также соблюдать скоростной режим.

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