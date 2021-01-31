Росгвардейцы помогли девушке поменять колесо в центре Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Солянка Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии пришли на помощь девушке, у автомобиля которой было пробито колесо. Об этом в воскресенье, 31 января, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

— Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования на улице Солянке, обратили внимание на автомобиль с включенными аварийными сигналами. Как выяснилось, у машины, водителем которой оказалась девушка, лопнуло колесо, — говорится в сообщении.

Видео: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии быстро поменяли девушке лопнувшее колесо на запасное, после чего вернулись на маршрут патрулирования.

Читайте также: Сотрудники Росгвардии в Москве помогли жителю Санкт-Петербурга вернуться домой