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Росгвардейцы помогли девушке поменять колесо в центре Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Росгвардейцы помогли девушке поменять колесо в центре Москвы

Олег Сыров

Никита Абрамов

Общество
Россия, Москва, улица Солянка Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии пришли на помощь девушке, у автомобиля которой было пробито колесо. Об этом в воскресенье, 31 января, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

— Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования на улице Солянке, обратили внимание на автомобиль с включенными аварийными сигналами. Как выяснилось, у машины, водителем которой оказалась девушка, лопнуло колесо, — говорится в сообщении.

Видео: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии быстро поменяли девушке лопнувшее колесо на запасное, после чего вернулись на маршрут патрулирования.

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