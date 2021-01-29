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Сотрудники Росгвардии в Москве помогли жителю Санкт-Петербурга вернуться домой
Фото: rosgvard.ru/Росгвардия

Сотрудники Росгвардии в Москве помогли жителю Санкт-Петербурга вернуться домой

Юлия Ямпольская

Происшествия
комсомольская площадьКарта всех событий

Сотрудники ОМОН на транспорте ГУ Росгвардии помогли жителю Санкт-Петербурга вернуться домой. Об этом в пятницу,29 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что мужчина оказался в Москве без денег и документов. На Комсомольской площади он обратился с помощью к сотрудникам Росгвардии, объяснив, что не помнит, как именно оказался в столице. По ксерокопиям документов, которые были у жителя Санкт-Петербурга, правоохранители установили его личность.

Видео: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии оперативно связались с родственниками мужчины и помогли ему вернуться домой.

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