Сотрудники Росгвардии в Москве помогли жителю Санкт-Петербурга вернуться домой

Фото: rosgvard.ru/Росгвардия

комсомольская площадь Карта всех событий

Сотрудники ОМОН на транспорте ГУ Росгвардии помогли жителю Санкт-Петербурга вернуться домой. Об этом в пятницу,29 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что мужчина оказался в Москве без денег и документов. На Комсомольской площади он обратился с помощью к сотрудникам Росгвардии, объяснив, что не помнит, как именно оказался в столице. По ксерокопиям документов, которые были у жителя Санкт-Петербурга, правоохранители установили его личность.

Видео: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии оперативно связались с родственниками мужчины и помогли ему вернуться домой.

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