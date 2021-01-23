Сотрудники Росгвардии в Москве помогли найти потерявшегося ребенка
Россия, Москва, Страстной бульвар Карта всех событий
Сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии по столице нашли потерявшуюся девятилетнюю девочку в районе Пушкинской площади. Об этом в субботу, 23 января, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Уточняется, что на Страстном бульваре мужчина не удержал ребенка и потерял в толпе во время несанкционированной акции. Он обратился за помощью к сотрудникам ОМОН, которые помогли ему.
Спустя некоторое время девочку нашли. Она была напугана, но не пострадала. Ее оперативно передали отцу.
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