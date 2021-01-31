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Астролог рассказала о трех важных периодах февраля 2021 года
Фото: pixabay.com

Астролог рассказала о трех важных периодах февраля 2021 года

Никита Абрамов

Общество

Февраль 2021 года можно разделить на три части. О важности каждого периода рассказала астролог Алена Никольская.

По ее словам, первая часть продлится до 9 февраля и отличится повышенной травмоопасностью. Астролог напоминает о важности повышенной аккуратности на дорогах. Также не стоит участвовать в конфликтах.

Расслабиться и почувствовать себя уверенно и в безопасности можно будет только после 20-го числа, уверена астролог, так как и вторая часть месяца сопряжена с повышенной опасностью.

— Это время повышенной сложности, активности и первого из очень четких квадратов между Сатурном и Ураном. Это период, когда возможны колоссальные перемены в мире, а также большие катастрофы, в том числе и природные, — цитирует астролога 5-tv.ru.

По словам Никольской, хорошие дни наступят с 22-го числа и продлятся до конца февраля.

Однако весь февраль будет благоприятным для творческих людей различных направлений, считает астролог.

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