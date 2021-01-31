«На 100 процентов уверена»: Борисова выразила свое мнение по поводу романа Волочковой
Телеведущая Дана Борисова рассказала журналистам о своих мыслях по поводу расставания балерины Анастасии Волочковой со своим молодым человеком.
— То он у нее чеченец, то дагестанец, то он у нее конюх какой-то. Полгода она рассказывала, что он с ней, кольцо очередное, ошейник и прочее. Сейчас уже надо что-то новенькое подкинуть. Хотя я на 100 процентов уверена, что там не было жениха, — заявила Борисова.
Телеведущая уверена, что умные люди воспринимают Волочкову как «фрика». Также Борисова настаивает на том, что не одна она подвергает сомнению то, что у балерины был молодой человек.
— Давным-давно она уже завралась. Это все последствия ее заболевания. Я сторонница того мнения, что Анастасия глубоко зависимый человек, — рассказала Дана в эфире программы «Ты не поверишь!».
Напомним, в свой день рождения в 2020 году Анастасия Волочкова объявила, что собирается замуж за любимого мужчину. Однако имени возлюбленного она не назвала. Недавно балерина написала откровенный пост, в котором сообщила поклонникам, что разорвала отношения с таинственным мужчиной.
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