«Занавес»: Садальский с партнершей по сцене устроили «разборки» в поезде

Фото: youtube.com / Стас Садальский

Актер Станислав Садальский и его партнерша по спектаклю Ольга Богданова устроили в поезде Москва — Санкт-Петербург «разборки». Историей артист поделился на странице в социальной сети Instagram.

Они смутили своими «разборками» соседей по поезду Москва — Петербург. Оказалось, их репетиция сцены для спектакля показалась другим пассажирам настоящей ссорой двух супругов.

— В этот момент к нашему купе подходит человек и говорит: «Мы с мамой не хотим слушать ваши семейные разборки»! Занавес… — рассказал Садальский.

Он также добавил, что во время извинений за шум в поезде партнеры узнали, что их соседом была другая знаменитость — певец Олег Погудин.

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