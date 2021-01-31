Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Занавес»: Садальский с партнершей по сцене устроили «разборки» в поезде
Фото: youtube.com / Стас Садальский

«Занавес»: Садальский с партнершей по сцене устроили «разборки» в поезде

Юлия Ямпольская

Звезды

Актер Станислав Садальский и его партнерша по спектаклю Ольга Богданова устроили в поезде Москва — Санкт-Петербург «разборки». Историей артист поделился на странице в социальной сети Instagram.

Они смутили своими «разборками» соседей по поезду Москва — Петербург. Оказалось, их репетиция сцены для спектакля показалась другим пассажирам настоящей ссорой двух супругов.

— В этот момент к нашему купе подходит человек и говорит: «Мы с мамой не хотим слушать ваши семейные разборки»! Занавес… — рассказал Садальский.

Он также добавил, что во время извинений за шум в поезде партнеры узнали, что их соседом была другая знаменитость — певец Олег Погудин.

Читайте также: Садальский отреагировал на обвинения в скандальном поведении на похоронах Грачевского

Станислав Садальскийпоездспектакли
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте