Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Садальский отреагировал на обвинения в скандальном поведении на похоронах Грачевского
Фото: youtube.com / Стас Садальский

Садальский отреагировал на обвинения в скандальном поведении на похоронах Грачевского

Виктория Федотова

Звезды

Российский актер и блогер Станислав Садальский заявил, что на прощании с худруком «Ералаша» Борисом Грачевским он не устраивал скандалов и не давал повода журналистам так говорить. Он призвал их писать «что угодно, лишь бы правду».

Садальский отметил, что он ни одного слова не сказал журналистам о Грачевском на прощании с режиссером, но его обвинили в скандале, который якобы был устроен на прощании. Артист сказал, что Грачевскому не давали деньги на съемки новых серий «Ералаша», и он доставал их «немыслимыми способами».

Он похвалил церемонию прощания, на которой выступил певец Бедрос Киркоров, и привел слова болгарской предсказательницы Ванги.

— Бедрос сказал, что эта болезнь, ковид, существует давно, но она унесет еще много жизней. Экология была другой. Он напомнил слова своей подруги Ванги, которая предрекала эту катастрофу. Бедрос был знаком с ней, она часто помогала ему, Филиппу. Когда к ней приводили хоть кого-то, она просила беречь природу, — заявил Садальский.

Он добавил, что добро победит все. Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой»: Садальский высказался о похоронах Гафта

похороныСтанислав Садальскиймнение
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вернуть к жизни памятники

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Без кружев, каблуков, ресниц... Зато счастливая

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Одной врачебной тайной станет меньше

Все мнения
О проекте