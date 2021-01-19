Садальский отреагировал на обвинения в скандальном поведении на похоронах Грачевского

Фото: youtube.com / Стас Садальский

Российский актер и блогер Станислав Садальский заявил, что на прощании с худруком «Ералаша» Борисом Грачевским он не устраивал скандалов и не давал повода журналистам так говорить. Он призвал их писать «что угодно, лишь бы правду».

Садальский отметил, что он ни одного слова не сказал журналистам о Грачевском на прощании с режиссером, но его обвинили в скандале, который якобы был устроен на прощании. Артист сказал, что Грачевскому не давали деньги на съемки новых серий «Ералаша», и он доставал их «немыслимыми способами».

Он похвалил церемонию прощания, на которой выступил певец Бедрос Киркоров, и привел слова болгарской предсказательницы Ванги.

— Бедрос сказал, что эта болезнь, ковид, существует давно, но она унесет еще много жизней. Экология была другой. Он напомнил слова своей подруги Ванги, которая предрекала эту катастрофу. Бедрос был знаком с ней, она часто помогала ему, Филиппу. Когда к ней приводили хоть кого-то, она просила беречь природу, — заявил Садальский.

Он добавил, что добро победит все. Видео опубликовано на YouTube.

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