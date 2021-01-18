Бедрос Киркоров связал смерть Бориса Грачевского с пророчеством Ванги

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров рассказал, как смерть художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского связана с предсказанием болгарской провидицы Ванги. Об этом на своей странице в Instagram сообщил актер Станислав Садальский.

Церемония прощания с Борисом Грачевским прошла в Доме кино в Москве. Бедрос Киркоров выступил на церемонии с речью. По его словам, коронавирус унесет еще много жизней. Болезнь существовала давно, но раньше экология на Земле была другая.

Во время выступления на церемонии прощания с Грачевским Киркоров-старший напомнил слова Ванги, которая предрекала эту катастрофу.

— Еще слепая Ванга, когда к ней приводили людей, первое, что говорила: «Береги природу». Так пусть оставшиеся на этой планете берегут ее, — процитировал Бедроса Киркорова Станислав Садальский в Instagram.

О смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище.

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