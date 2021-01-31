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«Трудно оценивать»: судья «Танцев со звездами» раскритиковал номер Гусевой и Папунаишвили
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Трудно оценивать»: судья «Танцев со звездами» раскритиковал номер Гусевой и Папунаишвили

Юлия Ямпольская

Звезды

Пара актрисы Екатерины Гусевой и хореографа Евгения Папунаишвили заявила о себе на шоу «Танцы со звездами». Так, знаменитости недавно исполнили на паркете танец-фьюжн, который включал в себя элементы испанских и кавказских танцев.

По словам хореографа, во время репетиций на партнерах рвалась одежда.

— Я благодарен судьбе, что впервые за двенадцать лет удалось станцевать подобный номер на шоу. Для меня это очень важно, — цитирует Папунаишвили «Стархит».

Екатерина Гусева поделилась, что этот танец, совместивший пасадобль и лезгинку, было очень сложно исполнить. Кроме того, она призналась, что переходы ей давались довольно сложно.

Как отметил судья шоу Егор Дружинин, оценить танец ему было нелегко.

— Да, побольше экспериментов — это хорошо, но имейте ввиду, мне как профессионалу, это трудно оценивать, так как приходится дробить танец и оценивать его отдельные компоненты, — отметил член жюри.

Он подчеркнул, что танец был красивым, но не сбалансированным.

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танцыЕгор ДружининЕкатерина Гусева
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