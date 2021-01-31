«Трудно оценивать»: судья «Танцев со звездами» раскритиковал номер Гусевой и Папунаишвили
Пара актрисы Екатерины Гусевой и хореографа Евгения Папунаишвили заявила о себе на шоу «Танцы со звездами». Так, знаменитости недавно исполнили на паркете танец-фьюжн, который включал в себя элементы испанских и кавказских танцев.
По словам хореографа, во время репетиций на партнерах рвалась одежда.
— Я благодарен судьбе, что впервые за двенадцать лет удалось станцевать подобный номер на шоу. Для меня это очень важно, — цитирует Папунаишвили «Стархит».
Екатерина Гусева поделилась, что этот танец, совместивший пасадобль и лезгинку, было очень сложно исполнить. Кроме того, она призналась, что переходы ей давались довольно сложно.
Как отметил судья шоу Егор Дружинин, оценить танец ему было нелегко.
— Да, побольше экспериментов — это хорошо, но имейте ввиду, мне как профессионалу, это трудно оценивать, так как приходится дробить танец и оценивать его отдельные компоненты, — отметил член жюри.
Он подчеркнул, что танец был красивым, но не сбалансированным.
Читайте также: «Потрясающе!»: Екатерина Шпица показала, как танцевала в 10 лет