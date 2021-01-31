«Потрясающе!»: Екатерина Шпица показала, как танцевала в 10 лет

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Актриса Екатерина Шпица на своей странице в соцсети Instagram поделилась семейными архивными кадрами, где она танцует на новогоднем торжестве дома перед родными 25 лет назад. Видео было снято 1 января 1995 года, когда Екатерине было всего 10 лет. В то время будущая артистка жила с родителями в городе Инта в Республике Коми.

— Танцами я не занималась, в единственный в городе эстрадный кружок меня не взяли, уже не помню почему, а танцевать я любила, поэтому училась у телека, — написала под роликом Шпица.

Также участница шоу «Танцы со звездами» сообщила, что танцевала она четыре минуты и осилить это гостям было не просто.

Поклонники артистки умилились семейным видео и засыпали звезду комплиментами.

«Господи, сладость какая»; «В наше время такие домашние посиделки уже редкость, прям ностальгия, себя вспомнила»; «Потрясающе!» — прокомментировали пост фанаты.

Ранее Екатерина Шпица призналась, почему отложила свадьбу. Известно, что паре пришлось перенести свадьбу на неопределенный срок.

Читайте также: «Внешность мешает работе»: актриса Катерина Шпица — о своей «особенности»