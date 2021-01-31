Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Потрясающе!»: Екатерина Шпица показала, как танцевала в 10 лет
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

«Потрясающе!»: Екатерина Шпица показала, как танцевала в 10 лет

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Екатерина Шпица на своей странице в соцсети Instagram поделилась семейными архивными кадрами, где она танцует на новогоднем торжестве дома перед родными 25 лет назад. Видео было снято 1 января 1995 года, когда Екатерине было всего 10 лет. В то время будущая артистка жила с родителями в городе Инта в Республике Коми.

— Танцами я не занималась, в единственный в городе эстрадный кружок меня не взяли, уже не помню почему, а танцевать я любила, поэтому училась у телека, — написала под роликом Шпица.

Также участница шоу «Танцы со звездами» сообщила, что танцевала она четыре минуты и осилить это гостям было не просто.

Поклонники артистки умилились семейным видео и засыпали звезду комплиментами.

«Господи, сладость какая»; «В наше время такие домашние посиделки уже редкость, прям ностальгия, себя вспомнила»; «Потрясающе!» — прокомментировали пост фанаты.

Ранее Екатерина Шпица призналась, почему отложила свадьбу. Известно, что паре пришлось перенести свадьбу на неопределенный срок.

Читайте также: «Внешность мешает работе»: актриса Катерина Шпица — о своей «особенности»

танцыпоклонникиЕкатерина Шпица
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте