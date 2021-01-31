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Дарья Палей уговорила Даву почистить карму после травмы
Фото: https://www.instagram.com/dava_m/

Дарья Палей уговорила Даву почистить карму после травмы

Юлия Ямпольская

Звезды

Блогер и музыкант Давид Манукян повредил руку на репетициях к шоу «Танцы со звездами». По словам бывшего возлюбленного Ольги Бузовой, он испытывал сильные боли, однако смог выступить с перебинтованной рукой.

Пара повторила свой подвиг. Но сначала Дарья Палей, партнерша блогера, уговорила Давида пройти обряд очищения кармы. Девушка отметила, что руку музыкант повредил не просто так.

Из-за расставания с певицей на Давида Манукяна обрушился поток негативных эмоций, которые не могли не сказаться на его состоянии.

— Я не хочу во все это верить, но у нас в каждом эфире что-то происходит. Поэтому сегодня мы с тобой почистим нашу карму, — рассказала Палей.

Вместе с ведущим медитации пара пела мантры и сделала пару асан, а затем после этого вышла на паркет шоу, передает «Стархит».

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танцыШоуДавид Манукян
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