Дарья Палей уговорила Даву почистить карму после травмы
Блогер и музыкант Давид Манукян повредил руку на репетициях к шоу «Танцы со звездами». По словам бывшего возлюбленного Ольги Бузовой, он испытывал сильные боли, однако смог выступить с перебинтованной рукой.
Пара повторила свой подвиг. Но сначала Дарья Палей, партнерша блогера, уговорила Давида пройти обряд очищения кармы. Девушка отметила, что руку музыкант повредил не просто так.
Из-за расставания с певицей на Давида Манукяна обрушился поток негативных эмоций, которые не могли не сказаться на его состоянии.
— Я не хочу во все это верить, но у нас в каждом эфире что-то происходит. Поэтому сегодня мы с тобой почистим нашу карму, — рассказала Палей.
Вместе с ведущим медитации пара пела мантры и сделала пару асан, а затем после этого вышла на паркет шоу, передает «Стархит».
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