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Российский 18-летний шахматист рассказал о победе над чемпионом мира Карлсеном
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российский 18-летний шахматист рассказал о победе над чемпионом мира Карлсеном

Юлия Ямпольская

Спорт

Российский шахматист Андрей Есипенко рассказал, как победил чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена. Этим в воскресенье, 31 января, он поделился в интервью в эфире «Матч ТВ».

По словам 18-летнего Есипенко, перед партией игрок совсем не беспокоился. Но мысль о том, что молодой человек может одержать победу над действующим чемпионом мира, заставила его волноваться. К тому же, он верил в победу, но не понимал, чего ждать от 30-летнего Карлсена.

— Как в неизвестность иду, — рассказал гроссмейстер.

Андрей Есипенко одержал победу над Магнусом Карлсеном в четверг, 28 января, на турнире в голландском Вейк-ан-Зее. Норвежец сдался после 32-го хода.

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