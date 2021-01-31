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Заполняемость следующих из Армении в РФ самолетов составит 100 процентов с 1 февраля
Фото: pixabay.com

Заполняемость следующих из Армении в РФ самолетов составит 100 процентов с 1 февраля

Юлия Ямпольская

Общество

Заполняемость самолетов, которые будут следовать из Армении в Россию, с 1 февраля будет достигать 100 процентов. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил заместитель генерального директора авиакомпании Armenia Геворг Хачатрян.

По его словам, ранее заполняемость составляла 60 процентов.

Кроме того, он оценил, что подорожание билетов на авиарейсы в РФ также обусловлено ростом спроса на них. Он добавил, что из-за высокого спроса билеты экономкласса быстро раскупили. На данный момент остались только места в более «дорогие» классы, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что граждане страны смогут с 1 февраля до 1 марта посещать Россию воздушным транспортом при наличии отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию.

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