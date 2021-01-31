Глава СК РФ поставил на контроль ход дела подозреваемого в истязании своих детей омича
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела об истязании детей в Омской области. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Уточняется, что поводом для начала доследственной проверки и возбуждения уголовного дела стала видеозапись, которую разместили в интернете. На ней видно, как мужчина, находясь в частном доме, жестоко и с силой кинул детей на пол. Как позже установили полицейские, видеозапись сделала мать детей.
Александр Бастрыкин поручил провести весь комплекс следственных действий, необходимых для установления всех обстоятельств, причин и условий происшествия.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетних»).
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