«Она очень сильная»: бывший концертный директор Началовой рассказала о дочери певицы

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Бывший концертный директор певицы Юлии Началовой Оксана Мостовлюк, с которой они работали с 2017 года, рассказала о дочери исполнительницы Вере. По ее словам, девочка с утра до вечера учится, иногда даже выбирается вместе с женщиной на различные мероприятия. Об этом она рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы».

Так, Вера, по словам Мостовлюк, выросла и стала похожей на маму. Кроме того, она даже поет, как Юлия, а вокалом с ней занимается дедушка — Виктор Началов.

— Она раз поставила мне песню, записанную на телефон. Я поняла, что не помню этой песни у Юлии, мне стало неудобно. Она меня просто огорошила: «Это же я пою!» Ей передался талант, поет она фантастически. И она очень сильная, — подчеркнула Мостовлюк.

Она также отметила, что не видела, как Вера плачет, с того дня, как скончалась певица. Девочка бережет бабушку и дедушку. На день рождения певицы собралось много людей, а те, кто не смог появиться, позвонили и написали.

Помимо этого, Мостовлюк рассказала, с кем у Началовой были отношения. Так, первый муж Юлии, Дима Ланской, не общается с ее семьей с тех пор, как пара развелась.

— Женя Алдонин, папа Леры, конечно, с дочкой, и бабушкой, и дедушкой связь держит. Но его сегодня не было. Он спортсмен, уехал на сборы в другую страну, — рассказала Оксана.

С Сашей Фроловым они были вместе пять лет. На данный момент он живет в Америке, с родителями Юлии не общается. Они расстались тяжело — из-за судов по вопросам раздела имущества. По словам женщины, Вячеслав Кудря, который сильно поддерживал Юлю в последний год, иногда звонит ее родителям.

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