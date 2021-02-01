Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Александр Збруев госпитализирован в Москве
Фото: александрзбруев.рф

СМИ: Александр Збруев госпитализирован в Москве

Татьяна Плотникова

Общество

Народный артист РСФСР Александр Збруев доставлен в одну из московских больниц.

Актер приехал в лечебное учреждение для прохождения компьютерной томографии, однако врачи выявили у него повышенную температуру и госпитализировали с предварительным диагнозом «пневмония», сообщает телеканал РЕН ТВ.

Официальное подтверждение госпитализации Збруева не поступало.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве в семье заместителя наркома связи СССР и актрисы. Отец, Виктор Алексеевич, был арестован в 1937 и приговорен к высшей мере наказания, а также объявлен «врагом народа». Первые пять лет жизни Александр Збруев провел в исправительном лагере под Рыбинском вместе с матерью. В 1943 году семья вернулась в Москву.

После окончания школы Збруев сдал экзамены в театральное училище имени Щукина на курс Владимира Этуша. Закончив училище, в 1961 году поступил в труппу театра имени Ленинского комсомола. На сцене Ленкома Збруев сыграл несколько десятков ролей.

Первой ролью в кино для Збруева стал образ Димы Денисова в ленте «Мой младший брат» (1962 год). После этого актер активно снимался, в его активе — почти 70 киноролей.

В 1989 году Збруев был удостоен звания народного артиста РСФСР.

Российские актерыМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте