СМИ: Александр Збруев госпитализирован в Москве

Фото: александрзбруев.рф

Народный артист РСФСР Александр Збруев доставлен в одну из московских больниц.

Актер приехал в лечебное учреждение для прохождения компьютерной томографии, однако врачи выявили у него повышенную температуру и госпитализировали с предварительным диагнозом «пневмония», сообщает телеканал РЕН ТВ.

Официальное подтверждение госпитализации Збруева не поступало.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве в семье заместителя наркома связи СССР и актрисы. Отец, Виктор Алексеевич, был арестован в 1937 и приговорен к высшей мере наказания, а также объявлен «врагом народа». Первые пять лет жизни Александр Збруев провел в исправительном лагере под Рыбинском вместе с матерью. В 1943 году семья вернулась в Москву.

После окончания школы Збруев сдал экзамены в театральное училище имени Щукина на курс Владимира Этуша. Закончив училище, в 1961 году поступил в труппу театра имени Ленинского комсомола. На сцене Ленкома Збруев сыграл несколько десятков ролей.

Первой ролью в кино для Збруева стал образ Димы Денисова в ленте «Мой младший брат» (1962 год). После этого актер активно снимался, в его активе — почти 70 киноролей.

В 1989 году Збруев был удостоен звания народного артиста РСФСР.