Названы регионы — лидеры по охвату молодежи высшим образованием

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В пятой части субъектов РФ доступ населения в возрасте 17-25 лет к обучению в высших учебных заведениях превышает среднероссийский уровень. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга «Региональная дифференциация доступности высшего образования», проведенного центром междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ.

Как выяснили исследователи, в 2010 году охват молодежи высшим образованием в России составлял 33 процента. К 2019 года показатель снизился на три процента. При этом отмечается неоднородность показателя в различных российских регионах.

Крупные университетские центры, Санкт-Петербург, Томская область и Москва лидируют по охвату молодежи высшим образованием, здесь показатель превышает 50 процентов.

При этом Москва привлекает примерно 17 процентов общего числа студентов, решивших получить высшее образование за пределами родного региона. В Санкт-Петербурге показатель составляет семь процентов.

Аутсайдерами рейтинга доступности высшего образования для молодежи стали Камчатский край, Тува, Хакасия, Тюменская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкария. В этих регионах охват высшим образованием не превышает 20 процентов, сообщает ТАСС.

Ранее эксперты рассказали, какое образование предпочитает российская молодежь.

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