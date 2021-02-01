Два человека погибли в аварии на северо-востоке Москвы
Россия, Москва, улица Стромынка, 1 Карта всех событий
В результате дорожно-транспортного происшествия на северо-востоке Москвы погибли два человека. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказали в столичных правоохранительных органах.
Уточняется, что авария произошла возле дома 1 по улице Стромынка. Столкнулись легковой и грузовой автомобили. Два человека, которые находились в легковой машине, погибли.
Причина и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ТАСС.
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