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Два человека погибли в аварии на северо-востоке Москвы
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Два человека погибли в аварии на северо-востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, улица Стромынка, 1 Карта всех событий

В результате дорожно-транспортного происшествия на северо-востоке Москвы погибли два человека. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказали в столичных правоохранительных органах.

Уточняется, что авария произошла возле дома 1 по улице Стромынка. Столкнулись легковой и грузовой автомобили. Два человека, которые находились в легковой машине, погибли.

Причина и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ТАСС.

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