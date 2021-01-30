Стала известна причина смертельного ДТП с певцом Сумишевским в Красноярском крае

Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy

Стала известна причина смертельного ДТП, произошедшего на 71-м километре автодороги Ачинск — Ужур — Троицкое в Красноярском крае. В результате столкновения автоцистерны и легкового автомобиля погиб глава регионального союза десантников Александр Гуляков.

— Водитель автомобиля Toyota Highlander с двумя пассажирами двигался в сторону Ужура, совершая обгон и не убедившись в безопасности своего маневра, погодных условий (а именно сильной метели, плохой видимости), выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем, — пояснил врио начальника ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю Руслан Северин.

В результате аварии водитель иномарки скончался на месте, а пассажиры были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело, передает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что певец Ярослав Сумишевский в пятницу, 29 января, в Красноярском крае попал в аварию, в результате которой погиб глава регионального союза десантников Александр Гуляков. Артист ехал на концерт, который должен был проходить в селе Солгон Ужурского района. Гуляков был организатором мероприятия и сам сел за руль автомобиля, чтобы привезти певца на выступление.

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