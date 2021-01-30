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СМИ: Певец Ярослав Сумишевский попал в ДТП под Красноярском
Ярослав Сумишевский находится в больнице / Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy/

СМИ: Певец Ярослав Сумишевский попал в ДТП под Красноярском

Юлия Курганова

Происшествия

Певец Ярослав Сумишевский в пятницу, 29 января, попал в аварию в Красноярском крае, в результате которой погиб глава регионального Союза десантников Александр Гуляков.

Артист ехал на концерт, который должен был проходить в селе Солгон Ужурского района. Гуляков был организатором мероприятия и сам сел за рубль автомобиля, чтобы привезти певца на выступление.

— Мужчина погиб после столкновения — он был за рулем автомобиля. Сам певец находится в травматологии Назарово, — сообщает местный телеканал ТВК со ссылкой на источник.

Также известно, что вместе с Сумишевским и Гуляковым в автомобиле находилась еще одна женщина, информации о ее состоянии пока нет.

Гибель председателя Союза десантников Красноярского края подтвердил на своей странице в Facebook Юрий Швыткин, депутат краевого Законодательного собрания.

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