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Число погибших в ДТП под Самарой увеличилось до 12 человек
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Число погибших в ДТП под Самарой увеличилось до 12 человек

Юлия Курганова

Происшествия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о ДТП в Самарской области, в котором погибли 12 человек. Об этом сообщается в пятницу, 29 января, на сайте СК РФ.

— На текущий момент в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек, и еще 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, пять из которых находятся в реанимации, — сказано в сообщении.

По поручению Бастрыкина в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело по данному факту передано в Главное следственное управление СК России.

Напомним, ДТП возникло на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. В результате аварии погибли десять человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия находятся следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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