СК возбудил уголовное дело после ДТП в Самарской области

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Самарской области. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

ДТП возникло на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. В результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли десять человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия находятся следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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