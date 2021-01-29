Число погибших в результате ДТП в Самарской области увеличилось до десяти

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В результате ДТП в Самарской области погибли десять человек, еще 14 пострадали. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российский Федерации по Самарской области.

Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». На этом участке трассы микроавтобус столкнулся с грузовиком.

По факту ДТП начата доследственная проверка. Следователи выехали на место происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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