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Траур по погибшим в ДТП под Самарой объявили в Ульяновской области
Фото: СК РФ / Самара

Траур по погибшим в ДТП под Самарой объявили в Ульяновской области

Виктория Родимкина

Происшествия

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 31 января объявил днем траура по погибшим в аварии с микроавтобусом в Самарской области местным жителям. Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети Instagram в субботу, 30 января.

— Завтрашний день объявлен в Ульяновской области днем траура по нашим землякам, которые погибли в страшной аварии в Самарской области, — говорится в сообщении.

Губернатор сообщил, что в крупную аварию в районе села Заборовка Сызранского района попали 23 человека. Большинство жертв ДТП — жители поселков Репьевка, Крупозавод, Красносельск Ульяновской области, сообщил Сергей Морозов.

Он уточнил, что десять жителей области погибли, пятеро серьезно пострадали.

Напомним, ДТП произошло на 873-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. В результате аварии погибли 12 человек, еще 13 получили травмы различной степени тяжести. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее по теме: Стало известно о состоянии пострадавших при ДТП с микроавтобусом в Самарской области

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